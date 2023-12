Marinozzi | «Inter-Atlético Madrid? Molto meglio che la Real Sociedad!»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 18 dicembre 2023)fa il confronto frama anche rispetto allaSociedad, che ha vinto il girone e pescato il PSG al sorteggio degli ottavi di Champions League. Le sue parole in studio a Sky Sport 24. LE DUE SFIDANTI – Così Andreaa margine del sorteggio degli ottavi di finale di Champions League andato in scena a mezzogiorno a Nyon: «L’affronta l’. Se vogliamo è andatarispetto allaSociedad, che è arrivata prima e ha preso il PSG. Una squadra che ècambiata rispetto al passato, pur sempre allenata da Diego Pablo Simeone: non c’è più il cholismo, ha avuto un brutto mercato e si è adattato. Palleggia ...