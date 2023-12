Maresca si perde due gialli | Gila rischia! Moviola Lazio-Inter ? CdS

Leggi su inter-news

(Di lunedì 18 dicembre 2023), arbitrata da Fabio, è terminata 2-0 per i nerazzurri. Nessun episodio particolare in area di rigore, anche se rischia. Poi perse due ammonizioni.? Tutto sommato, prestazione sufficiente diin. Non ci sono episodi da Var nelle due aree. La direzione arbitrale siperò due ammonizioni: la prima per Mariosu Bisseck e la seconda di Darmian su Zaccagni. In entrambi i casi il cartellino giallo era d’obbligo. A proposito di, il difensore spagnolo rischia il calcio di rigore toccandola in maniera scomposta col braccio in area di rigore. Petto-braccio molto discutibile. Non c’è niente invece su Acerbi, che va di ascella, e su Calhanoglu, che ...