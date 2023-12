Marco | in rianimazione per essersi fermato con il giallo | è una vittima della rabbia da strada road rage che porta a giustificare questa e altre violenze

Leggi su iodonna

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Barbara Stefanelli (foto di Carlo Furgeri Gilbert).le,. O forse dovremmo tradurre “da traffico”. È successo a Torino dove un uomo mite,Nebiolo, è stato spedito inpera un semaforo. Un pugno, forse anche più d’uno, lo ha colpito in faccia. A sferrarlo è stato un ragazzo di 15 anni, accompagnato dai genitori, in particolare da una madre che ha poi spiegato di aver insegnato al figlio “che non si alzano mai le mani”. La stessa madre che, dopo il tamponamento, era fuggita in taxi con il suo erede “un maschio non rieducato”, abbandonandoai passanti. La cosa forse ancora più sconvolgente l’ha raccontata ...