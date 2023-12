Manovra | via libera all' alba | addio al Superbonus 110% Pensioni dei medici salve | 40 mln per difendere le donne

Leggi su affaritaliani

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Al termine di una lunghissima nottata di discussioni il governo ha approvato il testo definitivo della. Il documento arriverà mercoledì 20 in Senato e il voto di fiducia è fissato per il 23, poi il passaggio alla Camera e il sì entro il 30 per scongiurare l'esercizio provvisorio. Approvati con una seduta notturna della Commissione Bilancio del Senato gli emendamenti dei relatori e alcuni testi delle opposizioni. Adesso manca solo il mandato al relatore, verrà conferito nel corso della mattinata dopo l'analisi degli ordini del giorno e le dichiarazioni di voto. Approvato un testo comune delle opposizioni, votato da tutti, che destina 40 milioni di euro ad iniziative contro la violenza sulle: dai centri antiviolenza al reddito di libertà. Dopo una seduta durata tutta la notte la Commissione ha ultimato il lavoro di revisione dei testi con ...