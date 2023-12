Manovra | salve pensioni medici e risorse Ponte Stretto | niente proroga Superbonus

Nella notte è stato completato il voto sugli emendamenti e gli ordini del giorno alla manovra in commissione Bilancio al Senato. I lavori riprendono ... (lanotiziagiornale)

Al termine di una lunghissima nottata di discussioni il governo ha approvato il testo definitivo della Manovra . Il documento arriverà mercoledì 20 in ... (affaritaliani)

Manovra all'alba. Salve le pensioni dei medici - niente proroga del 110%

Approvati gli emendamenti, testo in aula in Senato il 20 dicembre. Passano i 40 milioni voluti dalle opposizioni per iniziative contro la violenza ... (huffingtonpost)