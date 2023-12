Manovra | salve pensioni medici e risorse Ponte Stretto | niente proroga Superbonus

Leggi su giornaledellumbria

(Di lunedì 18 dicembre 2023) (Adnkronos) –ledi vecchiaia deicon penalizzazioni light per le anticipate e– grazie a una rimodulazione – anche leper ilsullo. Al termine di una maratona notturna di oltre cinque ore, dall’1 circa alle 6, la commissione Bilancio al Senato ha terminato l’esame degli emendamenti alla, approvando prima le proposte di modifica dell’opposizione e poi quelle di governo e relatori sui temi della discordia. Oggi è atteso il mandato al relatore e da mercoledì parte la discussione in Aula a Palazzo Madama dove è previsto il voto di fiducia venerdì 22 dicembre. Il ddl passerà poi alla Camera per un rapido esame e terminare l’iter di approvazione nella settimana tra Natale e Capodanno. Nessuna ...