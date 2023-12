Manovra | pensioni medici e maestri | no tagli a quelle di vecchiaia

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Roma, 18 dic. (askanews) – Non ci sarannoalledia cui si accede con 67 anni di età) pere operatori sanitari, perd’asilo, dipendenti degli enti locali e ufficiali giudiziari. Ma per queste categorie, ad esclusione deie del comparto sanità, resta ilo già previsto nel ddl di bilancio se i lavoratori vanno in pensione anticipatamente( 42 anni di contributi senza avere 67 anni di età). In ogni caso, non sono previstialleanticipate per chi matura i requisiti entro il 31 dicembre 2023. Lo prevede l’emendamento del governo allaapprovato in Commissione bilancio al Senato. Per, infermieri e ...