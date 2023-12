Manovra | no proroga del Superbonus | via libera

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Il viaalla secondadel Governo Meloni è arrivato questa mattina. La Commissione Bilancio del Senato ha approvato i quattro emendamenti presentati dal governo, per poi accoglierne anche uno dell’opposizione, per il contrasto alla violenza sulle donne. Rimane fuori la questione del, che non otterrà la tanto attesa. L’ultimo spiraglio per salvare la misura potrebbe arrivare con il Milleproroghe, che potrebbe consentire a tantissimi cantieri non conclusi di usufruire dell’agevolazione del 110%. In mattinata dovrebbe arrivare anche l’ultimo sigillo, con il mandato al relatore. Venerdì, invece, la legge di Bilancio arriverà al Senato per la fiducia e dovrebbe avere l’approvazione finale da parte dell’Aula. Salve dai tagli inizialmente previsti le pensioni di vecchiaia di medici, ...

Ok dalla commissione bilancio alla Manovra 2024 del governo Meloni, la prima in assoluto. Un sì arrivato all'alba dopo una maratona notturna al ... (ilgiornaleditalia)

Manovra: "salve" pensioni medici, no al Superbonus

Salve le pensioni dei medici, nienteal Superbonus . Dopo una maratona notturna, alle 6 di oggi la commissione Bilancio al Senato ha terminato l'esame degli emendamenti alla, approvando prima le proposte di modifica dell'...

Manovra, all'alba il via libera: niente proroga al Superbonus, salve le pensioni dei medici. Tutte le novità QUOTIDIANO NAZIONALE

Manovra, via libera all’alba. Niente proroga al Superbonus, salvate le pensioni dei medici Corriere della Sera

Superbonus, la proroga non ci sarà: a rischio i cantieri e a pagare sono le famiglie

Nessuna proroga, in manovra, per i lavori non terminati del Superbonus: a rischio migliaia di cantieri e a pagare saranno le famiglie.

Legge di Bilancio 2024, gli interventi più importanti: Imu, mutui e affitti brevi

Nella nuova legge di bilancio c’è un aumento della cedolare secca, ma solo per case in affitto breve, per un mese al massimo, e solo per chi mette in affitto più di un immobile. Per la prima casa in ...