Manovra | Fdi | ' più risorse a Comuni grazie a azione Governo'

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Roma, 18 dic. (Adnkronos) - “Soddisfatti per l'emendamento alla legge di Bilancio, presentato dale approvato nella giornata di ieri, domenica 17 dicembre, che permetterà aidi redistribuire parte dellestraordinarie Covid assegnate nel biennio 2020-2022”. Così Pierluigi Biondi, sindaco dell'Aquila e responsabile Coordinamento autonomie locali di Fratelli d'Italia, Paolo Truzzu, sindaco di Cagliari e vicepresidente Anci, e Alessandro Tomasi, sindaco di Pistoia e vicepresidente del Consiglio nazionale di Anci. “Si tratta di circa 280 milioni di euro, derivati dalla verifica finale delle certificazioni Covid-19, che saranno assegnati a tutti gli enti locali in quattro anni e che contribuiranno a mitigare gli effetti dei tagli previsti tra il 2024 e il 2028. In questo modo - proseguono - saranno ridotti gli effetti ...