Manovra 2024 approvata in commissione Bilancio nella notte | tutte le novità

Leggi su thesocialpost

(Di lunedì 18 dicembre 2023) La seconda legge didel governo Meloni è uscita dalladel Senato dopo una lungadi votazioni sugli emendamenti. Ladeve ancora ottenere il mandato al relatore, ma è pronta per l’approvazione definitiva in Parlamento, che dovrebbe avvenire tra Natale e il 30 dicembre. La, inizialmente pianificata per essereentro il 15 dicembre, ha subito alcune correzioni durante laper affrontare le preoccupazioni sollevate da diverse parti. Taglio delle pensioni, chi ne è esente Una delle correzioni più contestate riguarda il taglio alle pensioni di 732.000 lavoratori pubblici nei prossimi vent’anni. Alla fine, tutti coloro che raggiungono i requisiti per la pensione di vecchiaia e ...