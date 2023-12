Manchester City | De Bruyne | “Voglio essere il miglior giocatore al mondo | ho grandi motivazioni”

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Prosegue il recupero dall’infortunio di Kevin De. Il centrocampista delha parlato a Xtra dei suoi obiettivi al momento del suo ritorno in campo: “ilalche gioca nellae squadra al. Ho. Sto cercando di cambiare il mio fisico per allungare la mia carriera e poter giocare più stagioni ad alto livello”. SportFace.

