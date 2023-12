Man United | non solo Sancho | quattro big in uscita a gennaio

“C’erano altre opzioni, però va bene così. Non mi importa quanto accaduto due anni fa”. Lo ha detto Txiki Beguiristain , direttore sportivo del ... (sportface)

“C’erano altre opzioni, però va bene così. Non mi importa quanto accaduto due anni fa”. Lo ha detto Txiki Beguiristain , direttore sportivo del ... (sportface)

Notizia fresca giunta in redazione: Jamie Carragher ha offerto una recensione feroce di uno degli acquisti estivi del Manchester United dopo lo 0-0 ... (justcalcio)

Manchester United - un difensore verso la Bundesliga

Sergio Reguilon non trova spazio al Manchester United, dove è arrivato in estate dal Tottenham in prestito, e a gennaio può cambiare... (calciomercato)