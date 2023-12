Mamma Dilettante 2 | Federica Pellegrini | “Se mia figlia uscisse con il suo allenatore…”

Leggi su gossipitalia.news

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione Il countdown per l’arrivo della primogenita diè ormai iniziato! Infatti, l’ex nuotatrice è giunta al nono mese di gravidanza e a giorni avrà finalmente tra le braccia la sua piccola, circondata dall’amore dei suoi familiari e soprattutto del marito Matteo Giunta. Infatti, la data stimata del parto dovrebbe essere il 29 dicembre, come dichiara La Divina stessa., inoltre, è stata scelta anche per essere la prima ospite della seconda stagione di, il podcast e vodcast di enorme successo ...