Madonna striglia un vip presente al suo concerto | “Basta parlare male di me!”

(Di lunedì 18 dicembre 2023)ha portato il suo The Celebration Tour in USA e nella data di sabato scorso a New York tra il pubblico c’era anche una vecchia conoscenza della regina del pop. In prima fila ad assistere allo spettacolo della popstar c’era Andy Cohen. Quando la Ciccone si è accorta della presenza del conduttore l’ha subito bacchettato: “Se dici un’altra cosa negativa su di me nel tuo show, finirai nei guai. Piccola regina piantagrane“. Andy però l’ha presa benissimo e poche ore dopo ha scritto sul suo profilo Instagram: “Sono una fan dida sempre, quindi è un’emozione e un onore essere definito una “un regina dei guai” dalla Regina dei combina guai. Quindi mi inchino. Inoltre, andate a vedere il nuovo tour mi ha sconvolto!! Che bella serata. Non vedo l’ora di tornarci“. “If you say one more bad thing about me on your show, you’re gonna be in so much ...