MAD 2023 | la soluzione veloce per Insegnare Docenti it

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Siamo nel cuore dell’anno scolastico, e come ben saprai, soprattutto al Nord Italia, il problema delle classi scoperte e degli istituti in cerca diè diventato più critico che mai. Gli insegnanti chiamati tramite graduatoria non sono risultati sufficienti a coprire tutti i posti vacanti delle scuole in queste regioni. I Dirigenti Scolastici L'articolo .

Netflix pubblica le classifiche di film e serie tv di maggior successo: ecco la mia top 15

... ecco i titoli di successo delAttualmente l'offerta di serie tv è illimitata , si fa molta ... Breaking Bad, Better call Saul, The Sopranos,Men, The man in the high castle, House of Cards, ...

Supplenze, scuole alla ricerca di docenti: avvisi Orizzonte Scuola

Supplenze 2023/24: interpelli e avvisi pubblicati dalle scuole (AGGIORNAMENTO 15 dicembre) Scuolainforma

D1 Milano x Mad Paris: il nuovo audace orologio in limited edition

D1 Milano x Mad Paris: l'innovativo orologio in edizione limitata in sei varianti colore, con design d'avanguardia e personalizzazione unica.

IL SINDACO DI MONTERONI È TESTIMONIAL DI UN CALENDARIO CHE DICE NO ALLA VIOLENZA PSICOLOGICA CONTRO LE DONNE

L'idea, realizzata da Mad Mood Fashion Week e da Istituto Cordella, sarà presentata, in prima nazionale, venerdì 15 dicembre alle 19 nel salone delle Feste del Palazzo Baronale di Monteroni di Lecce, ...