Ma gli influencer possono peggiorare la popolarità di un brand?

Leggi su giornalettismo

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Non è tutto oro quel che luccica, perché a un elevato numero di follower corrispondono anche evidenti responsabilità. Anche commerciali. Nell’epoca in cui tutto quanto è digitale, anche la comunicazione pubblicitaria si è spostata – con enormi investimenti – sulle piattaforme social. Quelli che un tempo erano i “volti delle tv” sono scelti, ora, dalle agenzie pubblicitarie, tra i volti dei social network. Ma glianche portare a effetti negativi per ladi unin quanto – oggi più di ieri – c’è una vera e propria personificazione tra il personaggio noto e il marchio che sponsorizza attraverso post, video e stories. LEGGI ANCHE > Il pandoro “amaro” per Chiara Ferragni: il presupposto della multa sono le informazioni fuorvianti Il caso Balocco-Ferragni è collaterale a questa vicenda, ...