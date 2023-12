Ma com’è diventata la bimba di “Buona fortuna Charlie”? Mia è cambiata tantissimo | ecco le sue foto!

Leggi su thesocialpost

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Chi è che non ricorda la piccola e adorabile Mia Talerico, la protagonista della serie tv ““? La star della serie tv targata Disney Channel ha 15 anni e ha incominciato da poco le scuole superiori. Mia è nata 17 settembre 2008 e come tutte le adolescenti condivide regolarmente post sui social media. Essendo passati diversi anni dalla fine della serie, è chiaro che Mia non sia più una bambina: è cresciutaed è sempre più bella. Ma cosa fa ora Mia? Mia èun’attrice a soli due anni Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mia Talerico (@miatalerico101) La giovane attrice è ovviamente nota per aver interpretato la piccolanella serie Disney Channel 13 anni fa ed è cresciuta proprio ...