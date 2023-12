M5s | Conte sui social | “Ho un’importante notizia da dare”

Leggi su notizie

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Giuseppesuia sorpresa fa un annuncio importante. Per il momento non si hanno ulteriori dettagli e vedremo nelle prossime ore cosa succederà. Giuseppea sorpresa fa un annuncio sui. Il leader pentastellato sui propri profili svela di aver convocato una conferenza stampa sui suoi canali a partire dalle 11 perunaimportante. Per il momento non si hanno notizie e si preferisce mantenere il massimo riserbo anche da parte delle persone che sono vicine all’ex premier. Giuseppeannuncia una conferenza stampa – Notizie.com – © AnsaNon è da escludere qualche annuncio in ottica Europee oppure altro. Vedremo alle 11 quale sarà l’annuncio importante che Giuseppedarà ai suoi elettori. C’è molta curiosità e non ...