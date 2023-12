Lutto nel mondo dello sci alpinismo italiano | deceduto Mirko Lupo Olcelli

Leggi su oasport

(Di lunedì 18 dicembre 2023)per lo scie in generale per lo sport: ha perso la vita. Il 18enne stava raggiungendo Santa Caterina Valfurva, ma ha perso il controllo della sua automobile e si è scontrato frontalmente con un’altra autovettura. Tesserato per lo Sci Club Alta Valtellina, era uno degli elementi importanti della nazionale italiana di scia livello giovanile: qualche giorno fa aveva partecipato a San Martino di Castrozza alla staffetta mista di Coppa Italia Giovani concluso al quinto posto, mentre già aveva colto qualche risultato nella Coppa deldi categoria. Foto: FISI