L’Ue testa il Dsa su Elon Musk Ecco come

Leggi su formiche

(Di lunedì 18 dicembre 2023)dovrà fornire un po’ di spiegazioni all’Unione europea. La Commissione guidata da Ursula von der Leyen ha infatti avviato un procedimento formale nei confronti di X – al secolo Twitter – per presunta violazione del Digital Services Act (Dsa) in termini di gestione del rischio, moderazione dei contenuti pubblicati, dark pattern o modelli oscuri, trasparenza della pubblicità e accesso ai dati per i ricercatori. È la prima applicazione del nuovo regolamento che l’Europa si è data e da questo casus belli si capirà meglio se potrà diventare un problema da intimorire le Big Tech, oppure dovrà essere Bruxelles a rimetterci mano per dargli maggiore efficacia. Fatto sta che il ceo di X dovrà rispondere delle accuse.si legge in una nota pubblicata dal ramo esecutivo dell’Unione, “dopo l’avvio formale del procedimento, la ...