L’Ue dà il via libera ai negoziati per l’ingresso dell’Ucraina | isolato Orbán Ma ora deve correre

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Dall’inizio della guerra scatenata da Putin, gli ultimi mesi del 2024 per Volodymyr Zelensky e per il popolo ucraino, che con buona pace di tutti coloro che tifano per la sua rovinosa caduta e per la resa dell’aggredito non ha mai scaricato il suo presidente, hanno rappresentato indubitabilmente “l’ora più buia”. In un ristretto arco temporale si è profilata la tempesta perfetta. Mentre l’attacco di Hamas ha dato a Putin una chance insperata per riposizionarsi come mediatore e “pacificatore” in Medio Oriente e la controffensiva non supportata da un’adeguata difesa aerea ha evidenziato tutti i prevedibili limiti, a Washington il presidente ucraino si è trovato di fronte il muro dei senatori repubblicani che senza mezzi termini gli hanno opposto lo stop ai 61 miliardi di nuovi aiuti “subordinati alla messa in sicurezza” del confine con il Messico. E la constatazione più significativa e ...