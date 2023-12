Luce e gas | come ridurre i consumi e risparmiare in bolletta

Leggi su 2anews

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Cambiare fornitore può rappresentare il primo passo per tagliare i costi die gas. Ecco alcuni consigli utili. Le utenze domestiche sono tra le spese più impattanti per le famiglie italiane, soprattutto per quello che riguardae gas. Risulta quindi fondamentale adottare strategie e accorgimenti con cui andare ain. È