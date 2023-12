L’opposizione sono io Conte parla a Schlein attaccando Meloni

Leggi su formiche

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Non ha risparmiato nessuno Giuseppe, né Giorgiané Elly, nel corso della conferenza stampa che si è tenuta a Roma, alla Camera dei deputati, questa mattina 18 dicembre. Un lunedì diverso dal solito, perché segue la fine della convention organizzata da Fratelli d’Italia, Atreju, che ha monopolizzato il dibattito pubblico negli ultimi quattro giorni, chiusa proprio da un lungo discorso di Giorgia. Ed è la leader di Fratelli d’Italia che dal palco di Castel Sant’Angelo ha scelto di fare “una citazione di sinistra”, quella di Ecce Bombo di Nanni Moretti: “Mi si nota di più se vengo ad Atreju o se non vengo?”, per lanciare ironicamente le sue stoccate a unache ha rifiutato l’invito, e unche, in realtà, dice, non era proprio ...