Logistica | Uracchi DSV “Lavoriamo per un futuro più sostenibile”

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 18 dicembre 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Oggi DSV si coniuga nel panorama nazionale come un operatore logistico molto attento ai parametri della sostenibilità. Auspichiamo unpiùnel nostro settore, offrendo soluzioni diavanzata sia per i magazzini che per i trasporti. Tutti i giorni cerchiamo soluzioni innovative sullo stoccaggio e sull'automazione, a prescindere dal luogo e dai clienti con cui operiamo, etutti giorni in modo costante per ambire a standard qualitativi e di sostenibilità sempre più stringenti”. Lo ha detto in un'intervista all'Italpress Davide, manager director di DSV Solution, azienda die trasporto con oltre 1.200 collaboratori e 14 aree logistiche: “Oggi DSV offre ai propri clienti soluzioni di...