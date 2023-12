(Di lunedì 18 dicembre 2023) Lo12R sarà commercializzato in più mercati a livello globale, incluso quello europeo. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Aggiornamenti per Samsung Galaxy A52s 5G, Xcover 5, S22, OnePlus 11, OnePlus Open, OnePlus 9, 9 Pro, 9RT e per l'app Expert RAW. L'articolo Novità ... (tuttoandroid)

Il OnePlus 11 5G si presenta come un potente Smartphone con Specifiche all’avanguardia, inclusa la Fotocamera Hasselblad di terza generazione, una ... (windows8.myblog)

OnePlus 10 Pro e Samsung Galaxy A24 si aggiornano ad Android 14 con OxygenOS 14 e One UI 6: ecco tutte le novità in distribuzione. L'articolo ... (tuttoandroid)

Nelle scorse ore OnePlus 12 è stato annunciato in Cina, confermando le indiscrezioni che si sono susseguite sino a questo momento L'articolo ... (tuttoandroid)

Oppo Find X7, Pro e Ultra: specifiche delle fotocamere e un'immagine promo

... il candidato numero uno è l'Oriental Screen che BOE ha annunciato in pompa magna settimane fa, che ha già stupito per specifiche (vedi i 4.500 nit di luminosità) su12 . Quasi certamente sul ...

Lo smartphone OnePlus 12R arriverà anche in Europa TuttoAndroid.net

OnePlus 11 5G e OnePlus 8T si aggiornano: è il momento PERFETTO per comprarne uno Telefonino.net

Offerta TOP: 109€ per uno smartphone 6GB/256GB, fotocamera 50Mpixel e batteria da 5200mAh!

Oggi su Amazon si può acquistare uno smartphone di tutto rispetto per soli 109€, grazie ad un coupon da 10€. Ottimo per chi non ha grandi esigenze ma vuole uno smartphone completo, con tanta memoria e ...

OnePlus 12: data di lancio globale e arrivo in Italia insieme a OnePlus 12R

Un decennio di attesa si scioglie: la gamma OnePlus 12 estende le celebrazioni nel vecchio continente e annuncia la data del lancio dei nuovi smartphone.