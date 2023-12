LIVE – Sorteggi Champions | il Napoli conosce la sua avversaria agli ottavi

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Ilquella che sarà la squadrache affronterà Walter Mazzarri e i suoi ragazzidi finale della UEFALeague. Tutto ilminuto per minuto. Quale sarà la squadra abbinata alneglidi finale della UEFALeague? I tifosi non fanno altro che chiederselo ormai da giorni, non appena la squadra di Walter Mazzarri ha staccato il pass per la fase a eliminazione diretta della competizione, dopo la vittoria in casa contro lo Sporting Braga. L’urna di Nyon presenta degli ostacoli di non poco per i Campioni d’Italia in carica, che sono nella seconda fascia per quanto concerne ilo. Le possibili avversarie del ...