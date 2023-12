LIVE Sci alpino | Gigante Alta Badia 2023 in DIRETTA | Vinatzer punta alla top 20 Ora tocca a Borsotti e Della Vite

Leggi su oasport

(Di lunedì 18 dicembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.53 In testagara al momento c’è Sam Maes con 0.28 di vantaggio su Timon Haugan. Il belga ha condotto una gara all’attacco ed è stato quasi perfetto nei primi due settori, salvo poi commettere qualche sbavatura nell’ultima parte. 13.53 Siamo a metàseconda manche. Queste le prossime partenze: 16Giovanni ITA17Filippo ITA 18 TUMLER Thomas SUI 19 SCHMID Alexander GER 20 STEEN OLSEN Alexander NOR 21 RADAMUS River USA 22 CAVIEZEL Gino SUI 23 MCGRAT Atle Lie NOR 24 KRISTOFFERSEN Henrik NOR 25 MEILLARD Loic SUI 26 PINTURAULT Alexis FRA 27 KRANJEC Zan SLO 28 SCHWARZ Marco AUT 29 ZUBCIC Filip CRO 30 ODERMATT Marco SUI 13.52 Quinta posizione per Feller, che si posiziona davanti a ...