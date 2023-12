LIVE Sci alpino | Gigante Alta Badia 2023 in DIRETTA | guida Odermatt! De Aliprandini fa esplodere la polemica in casa Italia! Seconda manche alle 13 30

Leggi su oasport

(Di lunedì 18 dicembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.37: Per il momento è tutto, l’appuntamento è per le 13.30 con ladelin Val. Andranno approfondite le dichiarazioni di deche ha parlato di “qualcuno con la sua stessa maglia che gli rema contro”. Grazie per ora, a piùà tardi e buona giornata! 11.36: questo il risultato degli altri azzurri arrivati al traguardo: 32 Zingerle 4?80 44. Franzoni 5?59 11.35: Questi gli azzurri qualificati per la: 14 Della Vite (Ita) 2?99 15. Borsotti (Ita) 3?01 27. Vinatzer (Ita) 4?61 30. De(Ita) 4?64 11.34: Questa la classifica finale della prima: 1 Odermatt (Sui) 1’14?39 2. Zubcic (Cro) 0?87 3. Schwarz ...