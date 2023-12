LIVE Fiorentina-Inter Femminile 4-2 | Catena chiude i giochi

Leggi su inter-news

(Di lunedì 18 dicembre 2023)è la partita valida per l’undicesima giornata del campionato di Serie A 2023-2024: segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 18, si gioca al Viola Park. PAGINA IN AGGIORNAMENTO – PREMI F5 O RICARICA L’APP4-2 90? Cinque minuti di recupero.di destro non sbaglia a tu per tu con il portiere. Quante lacune nella difesa nerazzurra. 89?SEGNA IL DEFINITIVO 4-2. 86? De La Fuente cambia: escono Erzen per Spinelli e Boquete per Hammarlund. 85? Entra Bugeja al posto di Simonetti. Guarino sceglie anche Jelcic per Alborghetti. In ripartenza la Boquete è liberissima di ...