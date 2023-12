L’Italia ha bisogno di figli e Musk ha ragione per questo fa infuriare i sinistri

Leggi su ilprimatonazionale

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Roma, 18 dic – Ci interessa molto poco essere simpatizzanti di Elon. Nel senso che il personaggio di per sé ha davvero troppi scheletri per poter essere apprezzato e resta troppo ambigua la sua figura. Sinceramente però, l’approccio diametralmente opposto a quello liberal su alcune questioni (riguardanti non solo la natalità, su cui si è espresso più volte, ma anche l’iimmigrazione di massa o la politica estera statunitense) non può che spingere razionalmente a dareal multimilardario statunitense. E la più calda è nuovamente quella dei: ancora una volta, Elonparla delche sta scomparendo, ad Atreju, e la esorta a procreare. Alla sinistra italiana scoppiano i fegati, come scoppiano a quella americana: cosa si può volere di più?e ...