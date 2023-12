L’Italia fa la reginetta del lusso | ma lo strapotere è delle big francesi

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Il Made in Italy occupa 23 caselle nella classificaaziende delmondiale, ma tutti i veri pesi massimi sono. E sono gli stessi – Lvmh, Kering e Richemont – che nell’ultimo decennio hanno fatto man bassa di molti gruppi iconici del nostro Paese. Al punto che quando si entra a fare shopping in un negozio di via Condotti a Roma o in via Monte Napoleone a Milano ormai spesso a fatturare sono queste multinazionali. Parlano infatti la lingua di Voltaire marchi storici del nostro Paese come Fendi, Gucci, Loro Piana, Bottega Veneta, Bulgari, Pomellato e Dodo, Panerai, Buccellati. E lo stesso accade se, dopo lo shopping, ci si concede un caffè alla Pasticceria Cova, ormai da dieci anni parte del gruppo Lvmh. E’ il libero mercato e la dimostrazione di quanto il made in Italy sia attrattivo nel mondo. Dato però che è raro ...