L’Italia è una Repubblica fondata sull’influencer marketing

Leggi su giornalettismo

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Fotografia – anzi, Threads – del dibattito politico in Italia. Dal palco di Atreju 2023 – una manifestazione che, originariamente, era della destra giovanile italiana, e che poi si è trasformata in una sorta di Leopolda di Fratelli d’Italia -, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, senza mai citarla ma con riferimenti chiarissimi, non ha trovato nulla di meglio da fare che attaccare Chiara Ferragni per additarla come modello negativo per gli italiani. La circostanza che è stata evidenziata dal palco di Roma è quella, nota, del pandoro Balocco, per la quale è stata comminata una multa dall’Antitrust sia a due società che curano l’immagine di Chiara Ferragni, sia alla stessa Balocco. Giorgia Meloni ha detto: «Il vero modello da seguire non sono gli influencer che fanno soldi a palate indossando degli abiti o mostrando delle borse, facendo da eco al design o addirittura promuovendo ...