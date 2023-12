L'Inter pesca l'Atletico | Zanetti | 'Lo sapevamo | saranno due gare complicate Conosco bene il Cholo'

(Di lunedì 18 dicembre 2023) L'l'Madrid di Diego Simeone per gli ottavi di finale di UEFA Champions League, il vicepresidente nerazzurro Javier...

Torna l'appuntamento con le "Le 5 cose che non sai di...", la nuova rubrica di Calciomercato.com. Sotto la lente d'ingrandimento... (calciomercato)

Pescara - "Distaccamenti Attivi in Tutta la Provincia per Rimuovere Alberi Caduti e Elementi Costruttivi Pericolanti" Nell'arco della giornata ... (abruzzo24ore.tv)

Lunedì 18 dicembre è giorno di sorteggi nella sede dell'Uefa a Nyon, in Svizzera. Si parte a mezzogiorno dagli ottavi di finale... (calciomercato)

Lunedì 18 dicembre è giorno di sorteggi nella sede dell'Uefa a Nyon, in Svizzera. Si parte a mezzogiorno dagli ottavi di finale... (calciomercato)

2023-12-18 01:00:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di Calciomercato.com: ... (justcalcio)

In questi minuti si sta disputando il sorteggio di Champions League . Coinvolte Inter, Lazio e il Napoli campione d’Italia. In questi minuti si sta ... (serieanews)

Sorteggio Champions: Napoli col Barcellona, Inter pesca l'Atletico e la Lazio il Bayern Monaco

, Lazio e Napoli tremano. In Europa League Roma e Milan

Ottavi di Champions League: l’Inter pesca l’Atletico, Napoli contro Barcellona e Lazio-Bayern Il Sole 24 ORE

Ottavi Champions League, l'Inter pesca l'Atletico Madrid, il Napoli va a Barcellona La Gazzetta del Mezzogiorno

Sorteggio Champions, la Lazio pesca il Bayern e i tifosi si scatenano: "Ci son cascato di nuovo!"

L'urna di Nyon non è stata tenera con la Lazio. La squadra di Maurizio Sarri agli ottavi di Champions League sfiderà il Bayern Monaco una delle favorite per la vittoria finale. Non sarà un inedito, ...

Sorteggio Champion, la Lazio pesca il Bayern e i tifosi si scatenano: "Ci son cascato di nuovo!"

L'urna di Nyon non è stata tenera con la Lazio. La squadra di Maurizio Sarri agli ottavi di Champions League sfiderà il Bayern Monaco una delle favorite per la vittoria finale.