L' Inter batte 2-0 la Lazio e vola via | Lautaro gol e cuore

(Di lunedì 18 dicembre 2023) ROMA (ITALPRESS) – L'non si ferma neanche al cospetto della, battuta per 2-0 all'Olimpico grazie alle reti diMartinez e Thuram, e lancia un messaggio chiaro a tutte le avversarie della Serie A, confermando, per il momento, di non avere rivali. Per i nerazzurri prima fuga: sono a +4 dalla diretta inseguitrice, ovvero la Juventus. Per i biancocelesti, invece, la Champions si allontana ulteriormente. Commozione prima del match con il ricordo di Sinisa Mihajlovic e con le sue maglie esposte, come quella della Stella Rossa, della stessae della Nazionale della Serbia. Bella anche la dedica-gol di, rivolta alla gente della “sua” Bahia Blanca e alle vittime della tragedia odierna.Parte meglio lache colleziona occasioni potenziali con Kamada, ma il suo ...