L' insegnante senza titoli svela la sua verità | Sono stata stritolata dalla burocrazia | ma gli alunni mi amavano

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di lunedì 18 dicembre 2023) La notizia sconvolgente da Como: una docente accusata di insegnare. La difesa arriva dal marito che sostiene l'innocenza della moglie. Il contestato caso della docente di Como accusata di aver insegnato per due decadii necessari requisiti professionali è tornato alla ribalta grazie alle dichiarazioni del marito. L'uomo ha deciso di prendere una posizione ferma a sostegno della moglie, respingendo le accuse come prive di fondamento. Fanpage.it riporta che l'uomo ha concesso un'intervista a La Provincia di Como, esponendo la sua versione dei fatti. La difesa del marito Secondo il marito, la moglie ètrascinata in un complicato meccanismo amministrativo e giudiziario che è venuto alla luce solo dopo vent'anni. Ha evidenziato come, durante tutto questo tempo, nessun dirigente scolastico o ...