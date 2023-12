L’inesorabile avanzata della tecnologia | come affrontare l’obsolescenza digitale

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Nell’era dell’innovazione tecnologica, il termine “obsolescenza” assume un ruolo sempre più rilevante nel nostro quotidiano. Metaforicamente, possiamo paragonarea un fiume in piena che travolge inesorabilmente vecchi dispositivi e tecnologie, lasciandoci spesso spaesati sulla riva alla ricerca di un sostituto adeguato, magari nuovo di fabbrica. Questo fenomeno impatta non solo sulle nostre scelte di consumo ma anche sull’ambiente e sulla società in generale. Che cosa si intende per obsolescenzasi manifesta quando un dispositivo elettronico diventa meno funzionale o desiderabile a causa dell’avvento di tecnologie più avanzate. Analogamente auna vecchia automobile può sembrare meno attraente di ...