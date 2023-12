L’incapacità di distinguere l’autentico dal vero e di cercare sinonimi

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Il più autorevole dizionario americano, il Merriam-Webster, ha scelto nei giorni scorsi la parola dell’anno che sta per finire: si tratta di “authentic”. E certo il problema diciò che è autentico da ciò che è falso è uno dei più insidiosi, in un’epoca nella quale la potenza aggressiva dei fake è moltiplicata dalle più recenti applicazioni dell’Intelligenza Artificiale. In Italia, però, questo aggettivo è da diversi anni la parola dell’anno. O almeno una delle più utilizzate da chi vorrebbe esprimere una qualche qualità molto positiva, e nella penuria lessicale che inchioda il linguaggio medio deve dibattersi in una scelta lacerante: quella tra “autentico”, appunto, e il suo gemello (di banalità) “”. Il primo dei due aggettivi va forte nelle pubblicità e più in generale nelle “narrazioni” (dell’abuso di questo vocabolo “Linguaccia mia” ...