Liga 2023 24 | comoda vittoria 4-1 del Real Madrid sul Villarreal | Real Sociedad fermata 0-0 dal Betis

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Nella gara serale della diciassettesima giornata diarriva un facile successo per il, che al Santiago Bernabeu si sbarazza del Villarper 4-1. Le merengues passano in vantaggio dopo cinque minuti con il solito Bellingham, che timbra il suo tredicesimo gol in campionato. Il 2-0 porta la firma di Rodrygo, mentre nella ripresa è Morales a riaprire la contesa per il submarino amarillo. Poco dopo però arriva la reazione dei blancos, che prima con Brahim Diaz e poi con Modric calano il poker e mettono in cassaforte i tre punti. In attesa del Girona, impegnato domani con l’Alaves, Ancelotti si può dunque godere una serata da capolista. Nelle altre tre gare del giorno arrivano altrettanti pareggi. Almeria-Mallorca non vanno oltre lo 0-0, così come la ...