Libero | “Il Bologna è la sorpresa del campionato come prima lo erano Udinese e Sassuolo”

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Ilè la dolcedel. Il 2-0 maturato al Dall’Ara contro la Roma di Mourinho certifica le potenzialità della squadra di Motta che adesso si ritrova al quarto posto. Il tanto ambito quarto posto, prerogativa delle big di Serie A, in questo momento è occupato con prepotenza ed eleganza da Thiago Motta.scrive Claudio Savelli su, “finisse oggi il, ilsarebbe in Champions League“. Il giornalista poi sottolinea: “Il(che festeggia il successo proprio a un anno dalla morte di Mihajlovic) è una squadra, la Roma è un insieme di singoli non più o non ancora al top. Alinteressa la porta avversaria, il campo davanti a sé e l’idea di poter crescere nel tempo; alla Roma ...