Lecco in ansia | il presidente Di Nunno ricoverato per problemi respiratori

Leggi su calcioweb.eu

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Weekend da dimenticare per il. La squadra di Emiliano Bonazzoli non è riuscita a confermare i due gol di vantaggio nel match del campionato di Serie B contro la Ternana e la sfida si è conclusa sul risultato di 2-3. La squadra è comunque pienamente in corsa per la salvezza. Momenti di preoccupazione per ilPaolo Leonardo Di. Secondo quanto riporta ‘Il Giorno’ il numero uno del club è statoin ospedale “Galeazzi” di Milano per. Le condizioni di Disono state definite stabili. L'articolo CalcioWeb.