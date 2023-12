Le Tendenze Meteo della Settimana | Anticiclone Prepotente con Sfumature di Instabilità nel Sud

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Roma - Lunedì 18: Il Nord gode di un tempo stabile e soleggiato, ma con la presenza di nebbie in Pianura Padana e nubi persistenti in Sicilia. Temperature in aumento, particolarmente miti sulle Alpi. Nel Centro, condizioni stabili e soleggiate con possibili foschie nelle valli appenniniche. Anche al Sud, tempo stabile con sole predominante, sebbene persistano alcune nubi sulla Sicilia meridionale. Temperature in aumento. Martedì 19: Al Nord, giornata stabile e soleggiata con possibili nebbie in Val Padana. Nel Centro, tempo stabile e ben soleggiato, con qualche nuvola in arrivo sulla Toscana. Al Sud, stabilità generale con leggeri annuvolamenti in Sicilia centro-meridionale. Temperature stabili o in lieve aumento. Mercoledì 20: Persiste il tempo stabile, tranne per piovaschi previsti nell'estremo Sud. Al Nord, nebbie e nubi basse in diradamento, velature altrove. Nel Centro, ...