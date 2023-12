“Le persone che soffrono di solitudine rischiano spesso di cadere vittime dell’inganno sentimentale online” | nasce un avatar per affrontare gli inganni online Come funziona

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 18 dicembre 2023) E’ una donna, su Cyberpedia, a parlare per Maria. Lei, 35 anni, vittima di un truffatoreconosciuto su una app di incontri, si vergogna. Non vuole metterci la faccia nemmeno se lo ha denunciato. Per l’inganno subito e per la sua fragilità. Si è chiesta troppe volte: “ho fatto a cascarci?”. Allora, al posto suo, questa storia ce la racconta l’. Cyberpedia, piattaforma nata per contrastare le truffe relazionali, lancia il progetto T(r)AmO per informare, prevenire dalle truffe sentimentali sul web e dare voce alle. Molto più frequenti di quanto si possa immaginare. In maggioranza donne. La storia di Maria segue un copione che si ripete. Incontro virtuale, amicizia e chat sempre più intime, bombardamento di complimenti e ...