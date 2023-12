Le cercatrici di ossa

Non quello che ci s'immagina pensando a un luogo in cui si analizzanoumane. Operation identification , Opid, è un progetto avviato nel 2013 dalla Texas state university per recuperare, dare un'...

Le cercatrici di ossa - Anna Franchin Internazionale

Le cercatrici di ossa

Uno scenario bucolico, insomma. Non quello che ci s’immagina pensando a un luogo in cui si analizzano ossa umane. Operation identification, Opid, è un progetto avviato nel 2013 dalla Texas state ...