Lazio | Sarri | “Ottima prestazione per 65 minuti | puniti dagli errori”

(Di lunedì 18 dicembre 2023) “La partita è stata buona fino al secondo gol subito, non abbiamo fatto entrare l’Inter nella nostra area. Una gara di ottimo livello per 65, abbiamo giocato alla pari con un avversario forte e siamo statida un errore e mezzo. I tifosi fischiano glipassati perché quella di stasera è una buona base da cui ripartire“. Lo ha detto il tecnico della, Maurizio, dopo la sconfitta casalinga contro l’Inter. “La palla va giocata dove la vedo e non dove me la indicano“, ha poi sottolineato l’allenatore biancoceleste ai microfoni di DAZN spiegando l’errore sul gol di Lautaro Martinez.ha poi proseguito: “La verità è che giochiamo tanto ma quest’anno facciamo fatica a concretizzare in rete. C’è da migliorare in area di rigore e dalle conclusioni da fuori, ...

