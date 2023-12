Lazio-Inter | polemiche incredibili | “Fuori rosa!”

Leggi su rompipallone

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Scoppia il caos in casadopo l’errore madornale di Marusic nel match casalingo contro l’. La partita traha generato non solo eccitazione tra gli spalti e sul campo, ma anche un’ondata die critiche, focalizzate sull’errore fatale di Adam Marusic nel primo tempo. Il difensore serbo è stato protagonista in negativo del primo tempo, gelando il pubblico di casa dello stadio Olimpico con uno défaillance che è costata cara alla squadra allenata da mister Maurizio Sarri. Al minuto 40, quando la prima frazione sembrava andata verso la via del pareggio, il difensore dellasi è reso autore di un errore che ha permesso all’guidata da Simone Inzaghi di sbloccare la sfida, portandosi in vantaggio grazie alla rete di Lautaro ...