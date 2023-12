Lazio-Inter 0-2 | le statistiche | cattiveria assoluta sotto porta

Leggi su inter-news

(Di lunedì 18 dicembre 2023) L’vince anche in casa della0-2 con due gol imnti e decisivi di Lautaro Martinez e Marcus Thuram. I nerazzurri sfruttano tutte le occasioni avute con tantae freddezza, così come evidenziato anche dalledella partita. LE– L’vince con merito in casa della, capitalizzando al meglio le occasioni avute, soprattutto nei quattro tiri inrealizzati dai nerazzurri. Lo stesso numero di tiri hanno fatto i padroni di casa, ma senza mai trovare il gol. Sono dodici i tiri totali dell’, che mantiene il possesso palla in suo favore (52%). Leggermente diversa la situazione per la, che ha ...