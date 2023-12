Lazio | gli errori si pagano E l’Inter va in fuga

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Era cominciata bene la partita all’Olimpico per la. Nonostante l’assenza di Luis Alberto, fatto riposare in panchina da Sarri per utilizzarlo nel finale dell’incontro con, i biancocelesti hanno combattuto a armi pari con i più titolati avversari per i primi 39 minuti del primo tempo. È al 40’ che è avvenuta la svolta disastrosa. Marusic, in quel momento distratto o poco attento a controllare chi c’era vicino a lui, fa un passaggio all’indietro a Provedel senza accorgersi che il “nemico” è in agguato poco più in là. Lautaro, invisibile agli occhi del difensore laziale, solo soletto davanti alla porta avversaria riceve da lui un pallone che non ha difficoltà a mettere alle spalle del portiere friulano, uscito alla disperata senza poter far altro che imprecare al destino cinico e baro. Laannaspa, spera di riprendersi ...