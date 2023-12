Lazio | Enrico Lotito | “Contro il Bayern Monaco sarà difficile ma ci proveremo”

Leggi su sportface

(Di lunedì 18 dicembre 2023) L’urna di Nyon è stata sfortunata per ladiche ha pescato dal lotto delle prime una potenza come il. I tedeschi sono una delle favorite per la vittoria finale della competizione più importante del panorama europeo, ma questo non sembra aver fatto venire meno l’entusiasmo da parte di, figlio del patron della, che ha parlato a Sky Sport del sorteggio.: “Dovremo affrontarla con la testa giusta, ilè una delle squadre più difficili ma vorremmo dire la nostra e metterli in difficoltà. Se siamo agli ottavi è per via del merito che ci ha contraddistinto, sappiamo che l’impresamaa ...