Lazio | E Lotito | 'Bayern Monaco? Una delle peggiori da affrontare'

Felipe Anderson e un futuro ancora tutto da scrivere. La questione relativa al contratto in scadenza con la Lazio a giugno probabilmente ha... (calciomercato)

Le parole di Claudio Lotito , presidente della Lazio , ospite del podcast Zero Titoli, in cui il numero uno dei biancocelesti si racconta ... (calcionews24)

È i niziato il ping pong di mercato. I segnali, in gergo Sarri sta, sono inequivocabili: "Acquisti? Li avevo chiesti anche a giugno. Sono problemi ... (247.libero)

2023-12-15 10:19:42 Arrivano conferme dal Corriere dello Sport : È i niziato il ping pong di mercato. I segnali, in gergo Sarri sta, sono ... (justcalcio)

ROMA - " Le belle parole di Inzaghi alla Lazio ? Mi hanno fatto molto piacere. Quando parlano bene del nostro club come non posso essere contento, ... (247.libero)

L’area comunicazione della Lazio è ancora alla ricerca di una persona che possa prendere il posto di Rao, ex responsabile. Da qui l’equivoco, come ... (calcionews24)

Contestazione Lazio, nel mirino dei tifosi ora c'è anche Sarri

Laperde in casa contro l'Inter e si vede allontanare l'Europa, ora distante 7 lunghezze: nel mirino dei tifosi anche Sarri Laperde in casa contro l'Inter e si vede allontanare l'Europa, ora distante 7 lunghezze: nel mirino dei tifosi anche Sarri. Al triplice fischio è scattata la contestazione in casa biancoceleste e .

Calciomercato Lazio: pazzo affare con l'Inter, Lotito ha sparato cifre altissime. Retroscena Lazio News 24

Lazio, Enrico Lotito a Sky: "Vogliamo dire la nostra. Sappiamo che sarà difficile"

A margine del sorteggio per gli ottavi di Champions League, ai microfoni di SkySport, è intervenuto Enrico Lotito per commentare il verdetto dell'urna: "Come si affronta ...

Sorteggi Champions, Enrico Lotito a Mediaset: "Bayern avversario peggiore, ma noi..."

Nyon ha dato il suo verdetto. La Lazio affronterà, di nuovo, il Bayern Monaco, dopo il precedente di tre anni fa. Ai microfoni di SportMediaset ha parlato il direttore generale ...