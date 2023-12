L’ATM ti trattiene la carta? Ecco i motivi che forse non conoscevi

Leggi su blowingpost

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Non importa quale sia l’operazione chiesta a un Bancomat (o ad un ATM secondo l’acronimo anglosassone: Automated Teller Machine), nel 99,9 per cento dei casi laviene restituita immancabilmente all’utente. Ma che succede in quello 0,01 per cento di casi in cui la macchina si mangia la nostraBancomat? Ora, in genere tutti gli sportelli automatizzati danno al cliente almeno trenta secondi per riprendersi la. Se e quando questo non avviene, che cosa bisogna fare? Nella stragrande maggioranza dei casi questo accade per via di un malfunzionamento della(in inglese un “glitch”), pertanto la “cattura” dellamedesima può essere vista come un tentativo di autodifesa del sistema. Non solo, la stessa cosa succede anche nel malaugurato caso che sbagliamo a comporre il nostro PIN ...